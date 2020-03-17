В Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей

В штабе по контролю за коронавирусом в Петербурге сообщили, что на карантине находятся 19 детей, которых обследуют на коронавирус. Информационный бюллетень опубликован сегодня, 19.03.

Карантинные собраны в больнице Боткина, их сейчас 314 человек. Сегодня госпитализировали 11 пациентов. Вчера в Боткина госпитализировали 57 человек (и выписали 46).

Все карантинные - в неплохом состоянии, ни у кого нет тяжелых, запущенных сопутствующих болезней. Вчера не зафиксировали ни одного нового случая коронавируса.

Городская система "112" обработала 1230 звонков горожан с вопросами относительно коронавируса, пишет "Фонтанка", большая часть обращений была обработана сотрудниками службы скорой помощи.

Сегодня правительство России заявило, что в данный момент медицинские учреждения в стране готовы принять примерно 55000 человек с коронавирусом. Подготовлены 40000 аппаратов искусственной вентиляции легких.