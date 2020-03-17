Названы темпы распространения коронавирусной инфекции в России

Старший научный сотрудник НИИ гриппа, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров считает, что в ближайшие несколько месяцев в России снизятся темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекции.

Он отметил, что на данный момент сложно спрогнозировать, как дальше будет развиваться эпидемия коронавируса в России, сообщает ФАН. Но если отталкиваться от опыта Китая, то можно предположить, что на сдерживание эпидемии коронавируса уйдет около двух месяцев.

«Прогноз давать на сегодняшний день сложно. Но если посмотреть, как ситуация развивалась в Китае, то на развитие и снижение заболеваемости ушло два месяца», — сказал Никоноров.

Отметим, вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, был впервые выявлен в минувшем году в китайском Ухане. Он уже распространился по всему миру, заразив более 219 тыс. человек. Хотя ученые не исключают, что больных может быть гораздо больше, поскольку немало людей переносят болезнь легко и не спешат обращаться к медикам. Тем не менее COVID-19 уже стал причиной смерти почти 9 тыс. человек.