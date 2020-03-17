Названы темпы распространения коронавирусной инфекции в России

Сегодня, 13:40

Анна Лисова

0

Image 16+
Названы темпы распространения коронавирусной инфекции в России

Старший научный сотрудник НИИ гриппа, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров считает, что в ближайшие несколько месяцев в России снизятся темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекции. 

Он отметил, что на данный момент сложно спрогнозировать, как дальше будет развиваться эпидемия коронавируса в России, сообщает ФАН. Но если отталкиваться от опыта Китая, то можно предположить, что на сдерживание эпидемии коронавируса уйдет около двух месяцев.

«Прогноз давать на сегодняшний день сложно. Но если посмотреть, как ситуация развивалась в Китае, то на развитие и снижение заболеваемости ушло два месяца», — сказал Никоноров.

Отметим, вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, был впервые выявлен в минувшем году в китайском Ухане. Он уже распространился по всему миру, заразив более 219 тыс. человек. Хотя ученые не исключают, что больных может быть гораздо больше, поскольку немало людей переносят болезнь легко и не спешат обращаться к медикам. Тем не менее COVID-19 уже стал причиной смерти почти 9 тыс. человек. 

Не забудьте поделиться новостью!
Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

Причину быстрого распространения коронавируса в Китае выяснили ученые

Вчера, 21:27

Главврач коронавирусной больницы в Коммунарке назвал средний возраст заразившихся

Вчера, 17:54

Слабое место у коронавируса обнаружили китайские ученые

Вчера, 16:38

Инфекционист назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии коронавируса СOVID-19

Вчера, 14:24

От группы крови зависит риск заразиться новым коронавирусом COVID-19

Вчера, 12:12

Три первых признака заболевания коронавирусом назвали врачи

Вчера, 11:28

Ученые обнаружили еще один путь заражения коронавирусом

Вчера, 11:08

ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса

17-03-2020, 20:06

Диетологи рассказали, почему россияне запасаются гречкой

17-03-2020, 18:13

У клеток человека обнаружили вторую «дверь» для коронавируса

17-03-2020, 15:37

Ученые назвали скрытых переносчиков коронавируса

17-03-2020, 12:13

Названы продукты, которые ошибочно считаются полезными

16-03-2020, 22:03

В Роспотребнадзоре рассказали об отличии нового коронавируса от гриппа

16-03-2020, 13:00

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в мире

16-03-2020, 12:25

Коронавирус COVID-19: опубликована актуальная информация на 16 марта

16-03-2020, 12:13

Клинические испытания вакцины против COVID-19 начались в США

16-03-2020, 11:38

Опубликована актуальная статистика о коронавирусе на 16 марта

16-03-2020, 08:52

Появились актуальные данные о коронавирусе на 15 марта

15-03-2020, 10:23

В Москве из-за коронавируса закрыли доступ в стационарные отделения больниц

14-03-2020, 11:43

Елена Малышева назвала единственную надежную защиту от коронавируса

13-03-2020, 23:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров