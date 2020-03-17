Названы темпы распространения коронавирусной инфекции в России

Старший научный сотрудник НИИ гриппа, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров считает, что в ближайшие несколько месяцев в России снизятся темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекции.
Он отметил, что на данный момент сложно спрогнозировать, как дальше будет развиваться эпидемия коронавируса в России, сообщает ФАН. Но если отталкиваться от опыта Китая, то можно предположить, что на сдерживание эпидемии коронавируса уйдет около двух месяцев.
Отметим, вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, был впервые выявлен в минувшем году в китайском Ухане. Он уже распространился по всему миру, заразив более 219 тыс. человек. Хотя ученые не исключают, что больных может быть гораздо больше, поскольку немало людей переносят болезнь легко и не спешат обращаться к медикам. Тем не менее COVID-19 уже стал причиной смерти почти 9 тыс. человек.
Комментировать