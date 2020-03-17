Врач из Китая назвал три простых способа защититься от коронавируса

Сегодня, 13:09

Александр Зуев

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Врач из Китая назвал три простых способа защититься от коронавируса

Чтобы защитить себя  от коронавирусной инфекции, следует придерживаться трех правил, которые перечислил доктор Чжан Вэньхун. Он работает главврачом одной из инфекционных больниц в Шанхае. Специалист по COVID-19 утверждает, что немаловажную роль играет личная защита человека.

Речь идет о соблюдении безопасной дистанции в людных местах, регулярном мытье рук и обязательном ношении медицинской маски, которая является  одним из обязательных средств индивидуальной защиты. Чжан Вэньхун также отметил, что не встречал кого-либо, кто, выполняя эти правила, был бы заражен коронавирусом. Врач уверен, что следование его рекомендациям  позволит полноценно защититься от инфекции.

Врач также назвал самые опасные места с точки зрения заражения коронавирусом. К ним он относит семью, где есть риск передачи инфекции от одного человека другому. То есть, если у кого-то из членов семьи есть опасные симптомы, его необходимо срочно изолировать.

Он также подчеркнул, что риску заражения подвержены люди старше 65 лет. Помимо прочего, в период эпидемии стоит избегать мест скопления людей, заметил врач.

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