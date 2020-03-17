Медики рассказали об осложнении из-за коронавируса

У 20% инфицированных коронавирус провоцирует пневмонию. Большинство таких пациентов уже выздоровели благодаря работе врачей. Однако есть и случаи с летальным исходом.

Немецкие врачи, основываясь на исследовании своих коллег из КНР, заявили, что у тяжелобольных пациентов фиксировалось осложнение – сепсис.

Исследователи проанализировали данные более чем 190 тяжелобольных пациентов из больниц города Ухань. Более 50 пациентов, чей возраст составил 69 лет, скончались. Заметим, что средний возраст выздоровевших – 52 года, пишет Medical Note .

При этом у всех больных наблюдался сепсис: у 38 – септический шок. Стоит сказать, что большинство страдало от диабета, повышенного давления или проблем с сердцем.

По данным Роспотрбенадзора, в России проведено более 133 000 исследований на коронавирус. Зарегистрировано 147 случаев коронавируса.

Как отмечают специалисты, вылечить заболевание можно, однако противовирусного препарата от нового коронавируса не существует, как и нет специфического лечения.

Наряду с этим эксперты подчеркивают, что вирусную пневмонию нельзя лечить антибиотиками. В этой связи специалисты подчеркивают, что коронавирус и вирус гриппа могут иметь похожие симптомы, но генетически они разные. Поэтому эксперты дают совет: при наличии симптомов обращайтесь к врачу. При кашле, высокой температуре и проблемах с дыхательными путями вызывайте врача.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что в Китае уже создали эффективную вакцину от коронавируса.

Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 185 000 человек, более 7 000 скончались от инфекции.