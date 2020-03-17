Условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог

Доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анна Баранова объяснила, когда может остановиться распространение нового коронавируса.

В данном случае стоит учитывать, что вирус заражает тех, у кого нет к нему иммунитета. А поскольку новый коронавирус поражать людей начал не так давно, то сейчас у людей нет естественной защиты от него. Научно доказано, что возникновение иммунитета к вирусу у 70% населения страны обуславливается естественными условиями прекращения эпидемии, сообщает РИА Новости .

По ее словам, прекращение эпидемии также связано с процессом эволюции вируса. Доказано, когда вирус получает нового хозяина, он ослабевает. Это справедливо и для коронавирусов.

«Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно», - объяснила Баранова.

Но рассчитывать на скорое ослабление коронавируса, который сейчас поражает тысячи людей ежедневно, не стоит. Ведь нет никакой возможности предугадать, как он будет развиваться дальше. Поэтому по естественной причине распространение коронавируса возможно, когда в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, которые способны побороть вирус. Заражение тогда не будет таким массовым, поскольку у всех будет иммунитет. Произойти это может либо после того как переболеет большая часть людей, либо после вакцинации. Но вакцины от COVID-19, допущенной к применению, еще нет.