Первый перенесший в России коронавирус мужчина поделился своим опытом

Сегодня, 10:32

Анна Лисова

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Первый перенесший в России коронавирус мужчина поделился своим опытом

В России уже несколько человек излечились от коронавируса, и один из них – житель КНР Вань Юньбинь. 

Он рассказал о том, как проходила болезнь, и поделился рекомендациями, что следует делать, чтобы не заразиться.  В частности, Вань Юньбинь обратил внимание на то, что крайне важно не забывать о правилах профилактики. По его словам, паниковать лишний раз не стоит, чтобы не загонять себя в стрессовое состояние. 

«Мы одними из первых столкнулись с ранее неизвестной инфекцией. Находясь в условиях изоляции, мы выполняли все рекомендации врачей и теперь готовы поделиться опытом с другими», - рассказала супруга Вань Юньбиня. 

Женщина отметила, что важно поддерживать близких, если у них обнаружены признаки заражения. Но при этом следует обязательно соблюдать правила профилактики.

Юньбинь рекомендовал всем качественно отдыхать. Он подчеркнул, что важно поддерживать физическую активность, регулярно проветривать помещение. Навредить здоровью, подчеркнул мужчина, можно курением и алкоголем. Вредные привычки только усугубят течение болезни. 

Отметим, в России зафиксировано уже 147 случаев развития COVID-19. Это заболевание возникает после заражения новым коронавирусом, о котором науке стало известно в конце минувшего года. 

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