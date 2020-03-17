Названа общая черта всех жертв коронавируса в Италии

Итальянские службы здравоохранения выяснили, что в Италии более 99% уже скончавшихся от коронавируса имели другие серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лента.Ру .

Изучив медицинские данные 18% летальных случаев в Риме, исследователи установили, что только у трех пациентов ранее не было обнаружено никаких серьезных патологий. Другие же жертвы COVID-19 страдали от различных серьезных заболеваний. Почти половина погибших страдали как минимум от трех болезней, а около четверти — от одной или двух патологий.

Как показало исследование, треть летальных случаев – это пациенты с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы. 35% тех, кто умер, имели сахарный диабет. У 75% жертв коронавируса было высокое давление.

Также исследование показало, что средний возраст жертв коронавируса в Италии составляет 79,5 лет. Все, кто умер младше 40 лет – это мужчины, у которых ранее были диагностированы серьезные проблемы со здоровьем.

По последним данным коронавирусом в Италии заразились уже 35,7 тыс человек, из которых скончались 2 978 человек.



