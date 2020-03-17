Ученые определили срок жизни коронавируса на разных предметах

Сегодня, 01:10

Александр Зуев

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Ученые определили срок жизни коронавируса на разных предметах

В одном из исследований ученые имитировали ситуацию попадания вируса от зараженного пациента на различные поверхности. Таким образом им удалось узнать, в течение какого времени коронавирус остается стабильным в зависимости от типа материала, пишет Хайтек.

Также специалисты сравнили коронавирус с вирусом атипичной пневмонии, который распространился в Китае в 2002-2003 годах, в плане выживаемости. Исследования показали, что устойчивость коронавируса оказалась ниже, чем у вируса атипичной пневмонии, который мог жить вне организма носителя в течение девяти суток.

Однако, устойчивость коронавируса достаточно велика. Так, на медной поверхности он может сохраняться на протяжении 4 часов, на картоне — до 24 часов, на пластике и стали — до 72 часов, а в форме капелек в воздухе — на протяжении 3 часов. Если частицы оседают на поверхности, то могут жить до трех дней. Об этом говорится  в исследовании сотрудников из Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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