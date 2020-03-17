Новые симптомы коронавируса COVID-19 назвал немецкий вирусолог

Сегодня, 00:04

Ольга Громова

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Новые симптомы коронавируса COVID-19 назвал немецкий вирусолог

Вирусная пневмония Covid-19, которая вызывается новым коронавирусом, проявляется в большинстве случаев кашлем и лихорадкой. В этом уверены большинство людей, в том числе и отечественные медики. Однако зарубежные врачи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, отметили и ряд других симптомов, на которые жаловались зараженные.

Глава немецкого Института вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Стрик в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung поведал, что примерно две трети больных с COVID-19 нарекали на потерю обоняния и вкусовых ощущений. Этот признак появлялся, как правило, спустя несколько дней после заражения.

Также немецкий врач добавил, что порядка 30 процентов зараженных столкнулись с диареей.

Хендрик Стрик обратил внимание на то, что большинство пациентов с коронавирусом болезнь переносят довольно легко, их беспокоят лишь незначительные симптомы простуды.

По этой причине врач сделал вывод, что новый коронавирус менее опасен, чем SARS-1, но очень быстро распространяется по миру, пишет РИА Новости.

Напомним, Китай о вспышке нового коронавируса проинформировал Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Тогда речь шла всего лишь о 27 заболевших.

ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу 11 марта. Заболевание, которое он вызывает, получило официально название COVID-19.

По последним данным, количество зараженных уже превысило 200 тысяч человек. Умерли свыше 8 тысяч.

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