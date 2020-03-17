Причину быстрого распространения коронавируса в Китае выяснили ученые

Опубликованы результаты новых исследований в США, которые свидетельствуют, что основной причиной взрывного распространения коронавируса являлось огромное количество вирусоносителей без симптомов или с неярко выраженными симптомами в сочетании с высокой контагиозностью вируса.

Учёные провели математическое моделирование распространения по материалам, полученным из Китая. Оно показало, что на протяжении примерно месяца ограничений на въезд и выезд из эпицентра эпидемии не было. Это способствовало быстрому распространению вируса.

Оказалось, что инфекция была в значительной степени "недокументированной", то есть она подвергала воздействию намного больше людей, чем считалось ранее. Бессимптомные вирусоносители заражали других людей с вероятностью 55% (считая 100%-ной передачу от пациентов с явными симптомами). В целом, до 80% заражений совершены вирусоносителями без симптомов.

Таким образом, можно считать, что взрывное распространение COVID-19 было вызвано бессимптомными больными, которые остались вне контроля медиков. По результатам моделирования получается, что необнаруженные вирусоносители были очень многочисленны и очень заразны. Такие выводы делают необходимыми серьезные изменения в протоколе профилактики и лечения всех пациентов, которые обращаются к медикам с ОРВИ, сообщает РИА Новости.

Исследование также показало большую эффективности профилактических мер и важность качественного информирования населения.

Коронавирус станет уже пятой "эндемической" коронавирусной болезнью, циркулирующей в человеческой популяции.