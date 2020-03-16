Слабое место у коронавируса обнаружили китайские ученые

Сегодня, 16:38

Александр Зуев

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Слабое место у коронавируса обнаружили китайские ученые

Китайские ученые выявили новый путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в клетки организма человека. Как они отметили, открытие механизма, который является слабым местом вируса, поможет в разработке эффективных препаратов для лечения от инфекции, пишет Lenta.ru.

Ученые установили, что SARS-CoV-2 вторгается в клетки, связываясь с клетками посредством собственного белка SP. Таким образом, узнав, как коронавирус атакует организм, можно создать противовирусные препараты. Как показал эксперимент, препарат на основе антител к CD147 - меплазумаб подавляет распространение вируса в клетках. 

Ранее представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер порекомендовала принимать парацетамол в качестве средства против симптомов коронавируса. А вот ибупрофен при лечении инфекции может быть опасным. Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи скончались, а 79,4 тысячи вылечились. 

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