Инфекционист назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии коронавируса СOVID-19

Сегодня, 14:24

Ольга Громова

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Инфекционист назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии коронавируса СOVID-19

Врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро в интервью РИА Новости заявил, что запреты властей на проведение мероприятий по численности не имеет смысла, поскольку в ситуации с распространением коронавируса намного важнее расстояние между людьми.

По его словам, имеет значение, где проходит мероприятие - на улице или в помещении. На улице, подчеркивает доктор, риск снижается, посему ограничение по числу становится бессмысленным, особенно, если расстояние между людьми будет порядка 1,5-2 метров.

«Это намного безопаснее, чем если соберется пусть и небольшое число людей, но в непроветриваемом помещении и они будут находиться на расстоянии от 30 сантиметров до метра друг от друга и говорить. Вот этого делать нельзя», - приводит агентство слова своего собеседника. 

Напомним, о вспышке заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, Китай объявил 31 декабря 2019 года. Первые больные были зарегистрированы в Ухане. В данный момент заболевание распространилось по всему миру. До вчерашнего дня Черногория оставалась единственной страной в Европе, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Вчера в стране выявили сразу два случая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила эпидемию по коронавирусу, после чего большинство стран закрыли границы на въезд и выезд, ввели жесткие ограничительные меры и карантин.

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