От группы крови зависит риск заразиться новым коронавирусом COVID-19

Китайские ученые в ходе исследования выяснили, у людей с какой группой крови выше шансы заразиться новым коронавирусом. Исследование проходило на основании информации о пациентах с диагнозом COVID-19, поступивших в три больницы Уханя и Шэньчжэня. Ознакомиться с ним можно на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv, пишет РИА Новости .

В рамках исследования ученые проанализировали информацию о группе крови 2173 пациентов с подтвержденным COVID-19, из которых 206 скончались. Также ученые исследовали контрольную группу из 3694 здоровых жителей Уханя.

В контрольной группе было 33,84% - с I группой крови, 32,16% - со II, 24,90% - с III, 9,10% - с IV. Тестирование 1775 пациентов из больницы «Цзиньиньтань» показали, что у 37,75% была II группа крови, у 26,42% - III группа, у 28,80% - I группа, и у 10,03% - с IV. Аналогичные результаты показали также исследования еще 398 пациентов из другой больницы Уханя и больницы в Шэньчжэне.

Исходя из этого, ученые склоняются к выводу, что восприимчивость к COVID-19 зависит в некоторой мере и от группы крови. Наиболее опасен COVID-19 для людей со второй группой крови.