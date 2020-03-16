Три первых признака заболевания коронавирусом назвали врачи

Смертельная коронавирусная инфекция, вспыхнувшая в Китае в конце прошлого года, стремительными темпами распространяется по миру. ВОЗ уже объявила пандемию - эпидемию, которая охватывает многие страны. Известным случаем пандемии была чума XIV века, когда в Европе умерли миллионы людей. Также пандемией считают испанку, от которой скончалось более 50 миллионов человек.

В связи со вспышкой новой инфекции специалисты рассказали о симптомах коронавируса. Первым признаком является боль в горле, которая продолжается 3-4 дня. Но она может появиться и при обычной простуде, ангине и гриппе. Как отмечают медики, первичные признаки коронавируса – повышенная температура, головная боль и боль за грудиной. Еще одним признаком коронавируса является отдышка. Но эти симптомы сопутствуют и простудным заболеваниям.

При коронавирусе появляется сухой кашель. Затем у больного появляются бронхит, пневмония, затрудненное дыхание, повышенная температура. Также коронавирус вызывает боли в мышцах и ломку в суставах. При этом надо знать, что подобные симптомы наблюдаются не у всех зараженных коронавирусом. Чаще всего у носителей вируса нет никаких признаков. Инфекция представляет опасность прежде всего для людей в возрасте.

Скрытыми переносчиками коронавируса могут быть дети, так как у них симптомы практически не проявляются. Специалисты также отмечают, что симптомы коронавируса могут быть незаметными. Опасность представляет инкубационный период, составляющий около двух недель. В таком случае зараженный даже не подозревает о наличии вируса в своем организме.

Кроме того, стоит знать, что вирус может оставаться в фекалиях и передаваться через немытые руки. Не следует забывать, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и его носитель оставляет след инфекции на дверных ручках, перилах и других предметах. Еще один путь передачи - через рукопожатия и поцелуи.