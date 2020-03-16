Ученые обнаружили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Поднебесной выявили, что новый коронавирус COVID-19 может проникать в организм человека через белковый вырост молекулы CD147. Об этом со ссылкой на работу ученых сообщило агентство ТАСС.

«Нам хорошо известно, что для того, чтобы проникнуть в организм, вирус использует рецептор ACE2. Однако поскольку он часто встречается в клетках сердца, почек и половых органов, то борьба с вирусом через этот белок может отрицательно сказаться на внутренних органах. Мы выделили еще один рецептор, молекулы которого атакует вирус. Это расширяет возможный арсенал средств для подавления инфекции», – сказано в описании исследования, которое хранится в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Серия опытов была проведена учеными Четвертого медицинского военного университета (Сиань) и Института биотехнологии в Пекине. Она продемонстрировала, что для того, чтобы проникнуть в клетки, возбудитель вирусной пневмонии пользуется путем через белковый рецептор CD147. Выявив это, ученые обработали культуру клеток легких синтетическими антителами, блокирующими работу CD147. На следующем этапе исследователи сделали попытку заразить их коронавирусом SARS-CoV-2. Примечательно, что развитие и распространение вируса полностью блокировалось даже при наличии относительно небольших концентраций антител.

Взирая на это открытие, авторы исследования пришли к выводу, что уже созданные препараты, эффективные против малярии и атипичной пневмонии, могут помочь в борьбе с коронавирусом SARS-COV-2 во время объявленной ВОЗ пандемии.