Ученые обнаружили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Поднебесной выявили, что новый коронавирус COVID-19 может проникать в организм человека через белковый вырост молекулы CD147. Об этом со ссылкой на работу ученых сообщило агентство ТАСС.
Серия опытов была проведена учеными Четвертого медицинского военного университета (Сиань) и Института биотехнологии в Пекине. Она продемонстрировала, что для того, чтобы проникнуть в клетки, возбудитель вирусной пневмонии пользуется путем через белковый рецептор CD147. Выявив это, ученые обработали культуру клеток легких синтетическими антителами, блокирующими работу CD147. На следующем этапе исследователи сделали попытку заразить их коронавирусом SARS-CoV-2. Примечательно, что развитие и распространение вируса полностью блокировалось даже при наличии относительно небольших концентраций антител.
Взирая на это открытие, авторы исследования пришли к выводу, что уже созданные препараты, эффективные против малярии и атипичной пневмонии, могут помочь в борьбе с коронавирусом SARS-COV-2 во время объявленной ВОЗ пандемии.
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