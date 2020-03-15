ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса

Сегодня, 20:06

Ольга Громова

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ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса

Британское издание The Telegraph опубликовало статью, где представитель Всемирной организации здоровья, пожелавший остаться неизвестным, призвал отказаться от использования наличных денег из-за высокого риска заражения коронавирусом COVID-19. Он отметил, что на бумаге возбудитель страшного заболевания может сохраняться до 4 суток.

«Мы знаем, что деньги часто меняют владельцев, собирая всевозможные бактерии, вирусы и тому подобное. Поэтому банкноты надо держать подальше от лица, а передав их кассиру, вымыть руки. Лучше всего платить бесконтактно», - заявил представитель ВОЗ.

Как пишет РИА Новости, после того, как СМИ принялись это перепечатывать, ВОЗ в официальном комментарии телеканалу CNBC уточнила, что к банкнотам стоит относиться точно так же, как к любому предмету, к которому мог прикасаться зараженный коронавирусом. Намного важнее в данной ситуации как можно чаще мыть руки, в том числе сразу после того, как достали или спрятали купюры. Нельзя также прикасаться рукам к лицу, к глазам.

Последние данные говорят о том, что COVID-19 выживает на открытых поверхностях до девяти дней.

«Вирус может сохранять жизнеспособность от нескольких часов до нескольких дней. Это зависит от ряда условий (тип поверхности, температура и влажность окружающей среды). Для уничтожения микроорганизмов, защиты себя и окружающих протрите поверхность обычным дезинфицирующим средством. Не забывайте обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть с мылом. Не прикасайтесь к глазам, рту или носу», - сказано в официальных рекомендациях ВОЗ.

Эксперты рекомендуют не забывать протирать дезинфицирующими салфетками свои смартфоны - это также желательно делать как можно чаще. Ранее Банк России заявил, что выдает кредитным организациям «чистые» банкноты, которые выдерживаются не менее 14 дней с момента поступления и не являются переносчиками вируса.

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