У клеток человека обнаружили вторую «дверь» для коронавируса

Стремительно распространяющийся по Земле коронавирус потребовал напряжения всех научных сил, связанных с медициной. Китайские ученые идут в ряду своих коллег в числе первых, именно им удалось найти второй способ проникновения инфекции в организм.

Исследования велись в рамках предотвращения распространения SARS-CoV-2. Есть 2 принципиально разных способа борьбы с пандемией. Прежде всего, можно попробовать ограничить распространение вируса внутри клеток, параллельно стимулировав на защиту все внутренние резервы тела. Второй путь — недопущение вируса внутрь организма. Согласно заявлению китайских ученых, второй открытой дверью для проникновения в тело человека является белок CD147. Именно этот белок пропускал внутрь человеческих организмов и малярийный плазмодий, который являлся возбудителем атипичной пневмонии.

Китайским специалистам уже удалось создать препарат-блокатор белка CD147, сейчас это средство проходит клинические испытания. При испытаниях препарата удалось остановить передачу коронавируса. Всего у человека есть несколько белков, через которые может передаваться SARS-CoV-2, однако блокировка некоторых из этих белков может принести вред организму.