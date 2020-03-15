Ученые назвали скрытых переносчиков коронавируса

Сегодня, 12:13

Ольга Громова

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Ученые назвали скрытых переносчиков коронавируса

Китайские ученые пришли к выводу, что у зараженных коронавирусом детей симптомы выражены очень слабо либо же они полностью отсутствуют. И это делает детей скрытыми разносчиками смертельно опасной инфекции. Об этом говорится в публикации исследователей на страницах издания MedicalXpress. 

Ученые детского центра в китайском Гуанчжоу провели по несколько тестов 745 детям в возрасте от 2 до 15 лет из семей, где кто-нибудь заражался коронавирусом COVID-19. Анализы показали, что из этого количества были заражены всего 10. Это лишь 1,3 процента от общего количества детей.

Примечательно, что ни один представитель юного поколения не испытывал серьезных симптомов. Так, у 7 из 10 детей наблюдалось повышение температуры до 39, но больше никаких признаков заболевания не было - ни болей в мышцах, ни затрудненного тяжелого дыхания, ни слабости. А именно такие симптомы зачастую наблюдаются у взрослых.

При этом ученые выяснили, что новый коронавирус ни у одного из десяти детей не спровоцировал пневмонию. Не взирая на это, дети могут считаться потенциально опасными для взрослых, которые более беззащитны перед коронавирусом. Скрытыми носителями и переносчиками они могут быть очень долго. Ученые выявили, что после выздоровления образцы из горла и носа показывали отсутствие коронавируса, тогда как кал показывал, что вирус еще присутствует.

В этой связи ученые убеждены, что дети должны находиться на строгом карантине гораздо дольше, чем взрослые.

Напомним, коронавирус стремительно ширится по миру. По данным на утро 17 марта в мире заразились свыше 182 тысяч человек. Умерли уже 7 тысяч 140 людей. Выздоровели 78 тысяч 340 пациентов.

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