Названы продукты, которые ошибочно считаются полезными

Когда медики говорят о здоровом сбалансированном питании, то имеют ввиду рацион, состоящий из полезных продуктов. Однако существуют продукты, которые считаются полезными, но на самом деле их следует исключить из рациона, чтобы не увеличить риск развития всевозможных заболеваний.

Прежде всего речь идет о газированных напитках, содержащих заменители сахара. Это чревато возникновением диабета и набором лишнего веса. Также нельзя назвать полезными пакетированные фруктовые соки, так как они далеки от натуральных. Содержащаяся в такой продукции фосфорная кислота разрушает эмаль зубов, а бензоат натрия и глутамат натрия могут вызвать приступы астмы и высокое артериальное давление. Ничего хорошего не дадут организму и хлопья для завтрака, которые богаты рафинированными углеводами. Если есть их каждый день, то это повысит уровень сахара в крови.

К категории подобных продуктов можно отнести и обезжиренные йогурты, в которых вроде бы нет сахара. Но поскольку они становятся безвкусными, производители часто добавляют в них искусственные подсластители. А вот натуральные йогурты с фруктами, ягодами, орехами или медом можно смело употреблять, пишет MedikForum.ru .

Диетологи также назвали колбасу, которая есть на столе в каждой российской семье. В этот продукт часто добавляют красители и химические вещества, которые увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Колбасу или ветчину лучше заменить запеченным мясом. Также стоит отказаться от консервов, которые насыщены чрезмерным количеством соли и консервантами.