Названы продукты, которые ошибочно считаются полезными

Сегодня, 22:03

Александр Зуев

0

Image 16+
Названы продукты, которые ошибочно считаются полезными

Когда медики говорят о здоровом сбалансированном питании, то имеют ввиду рацион, состоящий из полезных продуктов. Однако существуют продукты, которые считаются полезными, но на самом деле их следует исключить из рациона, чтобы не увеличить риск развития всевозможных заболеваний.

Прежде всего речь идет о газированных напитках, содержащих заменители сахара. Это чревато возникновением диабета и набором лишнего веса. Также нельзя назвать полезными пакетированные фруктовые соки, так как они далеки от натуральных. Содержащаяся в такой продукции фосфорная кислота разрушает эмаль зубов, а бензоат натрия и глутамат натрия могут вызвать приступы астмы и высокое артериальное давление. Ничего хорошего не дадут организму и хлопья для завтрака, которые богаты рафинированными углеводами. Если есть их каждый день, то это повысит уровень сахара в крови. 

К категории подобных продуктов можно отнести  и обезжиренные йогурты, в которых вроде бы нет сахара. Но поскольку они становятся безвкусными, производители часто добавляют в них искусственные подсластители. А вот  натуральные йогурты с фруктами, ягодами, орехами или медом можно смело употреблять, пишет MedikForum.ru.

Диетологи также назвали колбасу, которая есть на столе в каждой российской семье. В этот продукт часто добавляют красители и химические вещества, которые увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Колбасу или ветчину лучше заменить запеченным мясом. Также стоит отказаться от консервов, которые насыщены чрезмерным количеством соли и консервантами.

Не забудьте поделиться новостью!
Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

В Роспотребнадзоре рассказали об отличии нового коронавируса от гриппа

Сегодня, 13:00

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в мире

Сегодня, 12:25

Коронавирус COVID-19: опубликована актуальная информация на 16 марта

Сегодня, 12:13

Клинические испытания вакцины против COVID-19 начались в США

Сегодня, 11:38

Опубликована актуальная статистика о коронавирусе на 16 марта

Сегодня, 08:52

Появились актуальные данные о коронавирусе на 15 марта

Вчера, 10:23

В Москве из-за коронавируса закрыли доступ в стационарные отделения больниц

14-03-2020, 11:43

Елена Малышева назвала единственную надежную защиту от коронавируса

13-03-2020, 23:28

В Казахстане выявили первые случаи заражения коронавирусом

13-03-2020, 16:33

Доктор Мясников перечислил способы защититься от коронавируса без лекарств

13-03-2020, 15:41

Доктор Мясников назвал факторы, провоцирующие рак

13-03-2020, 15:13

Медики назвали защищающие от коронавируса простые продукты

13-03-2020, 11:17

Инфекционист назвал различия терминов «эпидемия» и «пандемия»

12-03-2020, 14:25

Роспотребнадзор запретил обедать на рабочем месте из-за коронавируса

12-03-2020, 13:26

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские учёные

12-03-2020, 11:37

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

12-03-2020, 09:47

Витамин В12 ускоряет самоуничтожение раковых клеток

11-03-2020, 16:00

Китайские ученые описали главные факторы смертности от коронавируса

11-03-2020, 01:48

Названы самые полезные виды сыра

10-03-2020, 21:02

Врач объяснил, как можно вывести токсины из организма без диет и лекарств

10-03-2020, 11:16

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров