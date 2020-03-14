В Роспотребнадзоре рассказали об отличии нового коронавируса от гриппа

У коронавируса и гриппа есть различия, о чем рассказали сотрудники Роспотребнадзора. Как они отметили, у гриппа более короткий инкубационный период. То есть, эта инфекция распространяется быстрее. Грипп передается в первые три-пять дней после заражения. Возможна даже бессимптомная передача. В случае с коронавирусом такое происходит крайне редко. Также эксперты отмечают, что гриппом быстрее всех заражаются дети, а перед коронавирусом уязвимы взрослые и пожилые люди. Случаи заболевания COVID-19 среди людей молодежи встречаются нечасто. В 80% случаев заражения коронавирусом являются легкими или бессимптомными, 15 %— тяжелыми и 5% — критическими. Причем доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются при гриппе. Смертность среди зараженных коронавирусом выше, чем среди больных гриппом, утверждают специалисты. Жертвами COVID-19 стали около 3% человек, в то время как от гриппа умирает менее 0,1%.

При сезонном гриппе возможны осложнения у детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Эксперты также отмечают, что оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через предметы. У них также похожий спектр симптомов. При коронавирусе риск развития тяжелой формы зависит от возраста. Многим известно, что вакцины против гриппа существуют, а против нового вируса пока нет. В Китае проводятся испытания лекарственных средств, а в мире разрабатывается более 20 вакцин против COVID-19, однако ни одна из них не лицензирована. Отметим, что с наступлением тепла количество случаев заболевания сезонным гриппом сокращается. Но в отличие от гриппа, никто не знает, чего ожидать от новой инфекции. Конечно же, у медиков есть предположения, что с приходом весны и лета получится сдержать вирус.



