«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в мире

Сегодня, 12:25

Анна Лисова

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«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в мире

Компания «Яндекс» запустила онлайн-карту распространения коронавируса нового типа по всему миру. 

На карте можно просмотреть актуальные данные о зарегистрированных случаях COVID-19. Также ресурс предоставляет информацию о количестве выздоровевших пациентов, и о количестве летальных исходов. 

«В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти», - указанно в описании карты.

Карта дает информацию, которую предоставляют Роспотребнадзор и Университет Джонса Хопкинса в США, передает ТАСС.


Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией. COVID-19 распространился уже более чем на 120 стран мира. На утро 16 марта официально было известно о более чем 165 тыс случаях заражения, из которых свыше 5,7 тыс завершились летальным исходом. 

14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса. В стране предпринимаются меры по предотвращению распространения COVID-19. Гражданам рекомендуется по возможности избегать массовых мероприятий, тщательно мыть руки, а также отказаться от поездок за границу, если в этом нет острой необходимости. 

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