Коронавирус COVID-19: опубликована актуальная информация на 16 марта

Коронавирус по мере его стремительного распространения меняет многое в нашей жизни: привычки, режим и уклад. Отменяются мероприятия и приостанавливаются съемки фильмов. По состоянию на 16 марта от инфекции COVID-19 в мире скончалось уже 6 503 человека. Полностью выздоровели 76 446 человек. В данный момент зафиксировано 167 253 случая заболевания. В России количество заразившихся уже 63. Больше всего от новой инфекции пострадала Италия, где зафиксировано 24 747 случаев заражения. Жертвами коронавируса COVID-19 в этой стране уже стали 1 809 человек а число выздоровевших – 2 335. К этому часу можно сказать, вирус достаточно быстро стал распространяться по Испании, Германии и Франции. Там коронавирус выявлен у 7 844, 5 813 и 5 437 человек соответственно.

Из-за эпидемии Россия ограничила въезд через границы для иностранцев. Такие меры были приняты во многих странах. «Аэрофлот» приостановил полеты в ряд европейских городов, таких, как Франкфурт, Прага, Осло, Вильнюс, Кишинев, Цюрих, пишет Вечерний курьер . Свирепый вирус заставил россиян смести с магазинных полок товары ежедневного спроса. Наибольший ажиотаж наблюдался в Москве и Санкт-Петербурге. Люди скупали крупы, макароны, сахар, консервы и туалетную бумагу.

Известно, что знаменитый Арнольд Шварценеггер решил дать инструкцию по поводу мыться рук. А чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич оказался в числе россиян, у которых выявили коронавирус. Туда же попала и актриса Ольга Куриленко также заболела. Сообщается, что из-за риска заражения коронавирусом Ее Величество королева Великобритании Елизавета Вторая эвакуирована из дворца в Виндзорский замок. Между тем эксперты рекомендуют как можно реже выходить из дома, не бывать в местах массового скопления людей, как можно реже пользоваться общественным транспортом, ходить в масках и тщательно мыть руки.