Клинические испытания вакцины против COVID-19 начались в США

Американские ученые начали клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19.

В понедельник, 16 марта, первый участник вакцины для защиты от COVID-19 получит экспериментальную дозу, о чем сообщает агентство AP со ссылкой на источник в правительстве.

В Сиэтле в Kaiser Permanente Washington Health Research Institute проведут испытания вакцины на 45 молодых, здоровых волонтерах. Она была создана Национальными институтами здравоохранения США (NIH) и компанией Moderna Inc.

Как сообщает источник, если испытания дадут положительный результат, то на внедрение потенциальной вакцины может понадобиться до полутора лет.

Сейчас ученые пытаются выяснить, не дает ли эта вакцина побочных эффектов. В дальнейшем же можно будет перейти к более широким испытаниям.

В следующем месяце планирует начать испытания своей вакцины и компания Inovio Pharmaceuticals. Они будут проходить в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-Сити, штат Миссури. В них задействуют несколько десятков добровольцев.

Отметим, коронавирус, вызываемый пневмонию COVID-19, был выявлен в прошлом году в Китае. За несколько месяцев он распространился почти по всем странам мира. Число заражений уже превысило 165 тыс.