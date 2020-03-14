Опубликована актуальная статистика о коронавирусе на 16 марта

Коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает распространяться по миру. По состоянию на 16 марта во всем мире зарегистрировано 169 387 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно данным портала Gis and Data, опубликованных специалистами Университета Джона Хопкинса, от COVID-19 уже умерли 6 513 человек. Выздороветь смогли 77 257 заразившихся.

На данный момент самые высокие темпы распространения COVID-19 наблюдаются в Италии. В этой стране уже зафиксировано 24 747 случаев заражения. Умерли от COVID-19 в Италии 1 809 человека, а выздоровели – 2 335 человек. Ускорились темпы распространения COVID-19 в Испании, Германии и Франции, где выявлено COVID-19 выявлено у 7 844, 5 813 и 5 437 человек соответственно.

На территории РФ также выросло число диагностированных случаев COVID-19. По состоянию на 16 марта было подтверждено 63 случая заражения. Выздоровели уже 8 человек. Ни одного летального исхода от COVID-19 в России на сегодняшний день не зафиксировано.

Чтобы снизить риски распространения COVID-19 по стране, Роспотребнадзор и другие ведомства советуют россиянам отказаться от поездок за границу, если в этом нет крайней нужды. Рекомендуется часто мыть руки, избегать мест массового скопления людей.

Россия ограничила въезд через свои границы для иностранных граждан. Это сделано для того, чтобы уменьшить вероятность новых случаев COVID-19 в стране. На подобные меры пошли и многие другие государства.

«Аэрофлот» принял решение приостановить полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу, Осло, Вильнюс, Кишинев, Цюрих. Ранее было принято решение о сокращении количества полетов в Иран, поскольку в этой стране тоже наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19.

В европейских государствах, таких как Италия, Испания, Германия, Франция предпринимаются меры по ограничению роста числа заражений. В частности, закрыты учебные учреждений, места общественного питания, развлекательные учреждения. Также действует запрет на проведение массовых мероприятий. В Италии уже ввели ограничение на передвижение по стране, а в Испании, Франции и Германии гражданам рекомендуют без особой надобности не выходить из дома.