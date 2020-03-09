Китайские ученые описали главные факторы смертности от коронавируса

Сегодня, 01:48

Сергей Кузнецов

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Китайские ученые описали главные факторы смертности от коронавируса

Китайские ученые издали отчет по коронавирусу на материале наблюдений в двух больших больницах в Ухане. В отчете они описывают факторы, способствующие повышенной летальности коронавируса.

Учитывались анализы крови и других биологических жидкостей, МРТ и КТ. Совсем новых данных не обнаружено: главный фактор риска — пожилой возраст. Некоторую опасность представляют пониженная свертываемость крови, и заражение крови. В какой-то мере увеличивают риск повышенное давление и сахарный диабет.

На летальность влияет тяжесть заболевания в момент поступления в госпиталь. Если заболевание запущено, как у 2/3 поступивших пациентов в Ухане, то риск может быть достаточно высоким.

Высокая температура держалась в среднем около 2 недель, но кашель намного дольше, у половины выписанных даже после выписки. Средний возраст умершего в Ухане - 69 лет (РИА Новости).

Высокая летальность объясняется ослаблением иммунитета у пожилых, их склонностью к хроническим воспалениям в тканях, а также плохим состоянием сердца, легких, и других органов.

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