Глава китайской спецкомиссии спрогнозировал сроки распространения вируса

Сегодня, 20:20

Сергей Кузнецов

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Глава китайской спецкомиссии спрогнозировал сроки распространения вируса

Руководитель комиссии по борьбе с коронавирусом министерства здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что эпидемия, в той или иной форме, продолжится по крайней мере до начала лета.

Чтобы минимизировать последствия, необходимо ужесточить санитарный контроль на границах Китая, и организовать более жесткий карантин для приезжих из-за границы.

В данное время коронавирус зафиксирован на территории более 100 стран. Достоверно установлено инфицирование 110 тысяч человек, из них около 4000 умерли. Эпицентром коронавируса в Европе является Италия, в Азии - Иран и Южная Корея (РБК).

В России подтверждено 17 заболевших, из них часть уже выздоровели и выписаны из больниц. Профильный вице-премьер Татьяна Голикова считает, что паника вокруг коронавируса слишком раздута.

 

 

 

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