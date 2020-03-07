Ведущий китайский эпидемиолог рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемиолог Чжун Наньшань из Китая выступил по местному телевидению, призывая ужесточить санитарный контроль в стране, в частности сделать карантин более жестким для приезжих из-за границы.

Юг Китая представляет собой международный торговый хаб, поэтому регион небезопасен с эпидемической точки зрения.

Также эпидемиолог призвал увеличить закупку защитной одежды для медиков, тестовых наборов, и другого медицинского оборудования (Интерфакс ).

"Распространение коронавируса в мире будет продолжаться до конца июня" - Чжун Наньшань

В целом, в понедельник общее количество заболевших коронавирусной инфекцией достигла примерно 110000 человек во всём мире, в Китае - 80,5 тыс. От вируса, точнее от осложнений, погибли 3800 человек.