Обнародована актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 7 марта

Сегодня, 12:37

Анна Лисова

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Обнародована актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 7 марта
Фото: Из открытых источников

По состоянию на утро 7 марта коронавирус COVID-19 поразил уже более 100 тыс человек.
Число зараженных достигло 102 188 человек, из которых скончались 3 491 человек. За пределами Китая скончались от коронавирусной инфекции 335 человек. Вылечиться от коронавируса удалось 57 389 человек.
Всемирная организация здравохранения сообщает, что случаи коронавируса зафиксированы уже в 88 странах. За минувшие сутки число больных выросло на 2727 человек.

Ситуацию с распространением коронавируса контролируют власти многих стран. В России предпринимаются меры по предотвращению в его распространении. В частности, с 7 марта в Россию закрыт въезд для лиц, пребывающих из Ирана. Исключение власти сделали только для граждан ЕАЭС, членов экипажей воздушных судов, официальных делегаций и тех, у кого есть вид на жительство в России.
С 10 марта «Аэрофлот» сокращает число рейсов в Италию и Южную Корею, а с 11 марта – во Вьетнам. Пока количество рейсов сокращено до конца марта.
Представители ВОЗ считают, что пока нет оснований предполагать, что с приходом весны распространение коронавируса остановится. Поэтому важно предпринимать меры, направленные на противодействие его распространению и поиску эффективных методов лечения, а также по созданию вакцины.
Стоит отметить, что китайские ученые заметили мутацию нового коронавируса. Исследовав две группы пациентов, они заметили, что некоторые его симптомы стали менее выраженными.

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