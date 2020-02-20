Названы 6 продуктов, которые могут стать причиной артрита и рака

Сегодня, 17:56

Сергей Нилов

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Названы 6 продуктов, которые могут стать причиной артрита и рака
Фото: Из открытых источников

Существуют продукты, которые могут провоцировать сразу два тяжких заболевания одновременно - артрит и рак. Связь между этими заболеваниями уже доказана, сообщает издание Shraibikus News.

Согласно исследованиям, у людей с ревматоидным артритом риски развития лимфомы увеличиваются в два раза в сравнении с людьми, у которых нет этого заболевания. Медики растолковали связь: в основе артрита хроническое воспаление, которое ослабляет иммунную систему и может привести к развитию онкологических заболеваний.

Чтобы снизить риски развития артрита и рака, надо исключить из рациона переработанное мясо - колбаски, копчености, бекон, мясные деликатесы. В этих продуктах много насыщенных жиров, провоцирующих воспаление. При производстве производитель использует нитриты и нитраты в качестве консервантов, а они сами по себе могут спровоцировать рак.

К тому же, при копчении образуются вредные канцерогены. Учеными доказано, что регулярное употребление копченостей и обугленного мяса в виде шашлыка повышает риск развития рака поджелудочной железы на 60 процентов.

Выпечка, сладости, белый хлеб и другие продукты, из которых организм получит лишь рафинированные углеводы, стоит исключить, заменив их цельнозерновыми. Объяснение простое - от рафинированных углеводов уровень сахара в крови быстро поднимается, запускаются так же быстро и воспалительные процессы.

Гидрогенизированные масла вредны, поскольку содержат много омега-6. Эти жирные кислоты организму нужны, но в ограниченных количествах. Гораздо важнее, чтобы организм получал больше омега-3. Гидрогенизированные масла содержатся в крекерах, печеньях и почти всех обработанных продуктах.

Соль зарубежные медики исключать не советуют, но рекомендуют ограничить потребление. Сделать это непросто, констатирует издание, поскольку она содержится почти во всех покупных продуктах, даже в сладостях, но надо стремиться к этому.

Чрезмерное потребление соли повышает кровяное давление и увеличивает риск рака желудка, а также повышает риск воспалительных процессов в суставах.

Добавленный сахар - еще одно зло. Он входит в соусы, газированные напитки, да и вообще - почти во все продукты, которые можно встретить на прилавках магазинов.

Молочные продукты требуют осторожности, так как не все люди хорошо их переносят.

Доказано, что молочные белки в редких случаях могут раздражающе действовать на суставы. Но учитывая пользу молока, если нет индивидуальной непереносимости, можно его употреблять изредка и в ограниченных количествах.

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