Медики назвали пять ранних признаков рака толстой кишки

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Рак толстой кишки - один из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Зачастую болезнь диагностируется на последних стадиях, а все потому, что многие люди не воспринимают серьезно первые признаки или же их игнорируют.
Если в прямой кишке появились полипы - доброкачественные наросты - в целях собственной же безопасности их лучше удалить. Такие новообразования примерно через 10-15 лет могут переродиться в злокачественные.
Риск рака прямой кишки увеличивается с возрастом. По данным Института Роберта Коха, средний возраст заболевания у мужчин от 69 лет, у женщин от 75 лет. При этом в группе особого риска все люди в возрасте от 50 и старше.
Хронические заболевания кишечника, в том числе язвенный колит и болезнь Крона, повышают риски возникновения онкологии.
Наследственность также играет не последнюю роль. Если в семье кто-то болел раком прямой кишки или же умер от этого заболевания, стоит осознавать повышенные риски того, что болезнь могла быть передана по «наследству». Дабы обезопасить себя, желательно регулярно бывать на осмотрах у врачей, проходить колоноскопию.
Регулярная профилактика и последующее наблюдение имеют ключевое значение в выявлении этой страшной болезни.
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