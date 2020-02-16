Медики назвали пять ранних признаков рака толстой кишки

Сегодня, 17:15

Сергей Нилов

0

Image
Медики назвали пять ранних признаков рака толстой кишки
Фото: Из открытых источников

Рак толстой кишки - один из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Зачастую болезнь диагностируется на последних стадиях, а все потому, что многие люди не воспринимают серьезно первые признаки или же их игнорируют.

Если в прямой кишке появились полипы - доброкачественные наросты - в целях собственной же безопасности их лучше удалить. Такие новообразования примерно через 10-15 лет могут переродиться в злокачественные.

Риск рака прямой кишки увеличивается с возрастом. По данным Института Роберта Коха, средний возраст заболевания у мужчин от 69 лет, у женщин от 75 лет. При этом в группе особого риска все люди в возрасте от 50 и старше.

Хронические заболевания кишечника, в том числе язвенный колит и болезнь Крона, повышают риски возникновения онкологии.

Наследственность также играет не последнюю роль. Если в семье кто-то болел раком прямой кишки или же умер от этого заболевания, стоит осознавать повышенные риски того, что болезнь могла быть передана по «наследству». Дабы обезопасить себя, желательно регулярно бывать на осмотрах у врачей, проходить колоноскопию.

Регулярная профилактика и последующее наблюдение имеют ключевое значение в выявлении этой страшной болезни.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

Медики назвали пять ранних признаков рака толстой кишки

Сегодня, 17:15

Медики назвали продукты, которые могут вызвать выкидыш

Сегодня, 16:49

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Сегодня, 11:14

Риск развития рака повышают плохо вымытые овощи

Сегодня, 09:51

Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Сегодня, 09:40

Эксперт назвал эффективный напиток для защиты детей от инфекций

Вчера, 12:23

ВОЗ развенчала десять распространенных мифов и слухов о защите от коронавируса

Вчера, 11:45

Хирург предупредил об опасности развития цирроза печени из-за легкого алкоголя

16-02-2020, 23:27

Доктор Мясников перечислил «продукты-обманщики», которые россияне считают полезными

16-02-2020, 22:53

Симптомы рака у детей назвали тюменские онкологи

15-02-2020, 16:36

Медики назвали 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы

15-02-2020, 13:12

На Украине умерла 8-летняя девочка, старевшая каждый год на 8-10 лет

15-02-2020, 09:53

Названы продукты, которые не стоит есть после 30 лет

14-02-2020, 18:23

Кардиолог назвал способ снижения кровяного давления за 15 минут

14-02-2020, 15:48

Названы 7 идеальных продуктов для еды после шести вечера

14-02-2020, 10:02

Российский профессор рассказал, какими чудодейственными свойствами обладает лимон

13-02-2020, 23:03

Власти Китая объяснили резкий скачок зараженных коронавирусом введением нового метода диагностики

13-02-2020, 11:31

Ученые советуют беременным женщинам отказаться от косметики

12-02-2020, 23:39

Австралиец проспал 41 день подряд. Виновато неврологическое расстройство

12-02-2020, 14:59

Названы полезные продукты для слизистой оболочки кишечника

12-02-2020, 10:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle