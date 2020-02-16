Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Сегодня, 09:40

Александр Зуев

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Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

В Китае зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса руководителя медицинского учреждения. Им стал 51-летний Лю Чжимин, работавший в Ухане – эпицентре заболевания. Новый метод лечения, подразумевающий переливание плазмы крови, которую берут у выздоровевших пациентов, в данном случае не помог. 

О смерти главврача больницы «Учан» СМИ сообщили еще в понедельник, однако затем информация была опровергнута. Врачи заявили, что продолжают бороться за его жизнь. Однако, несмотря на все усилия, Мжимин умер спустя несколько часов – во вторник около 10:30 утра, передает РИА Новости

Возглавляемая им больница стала одним из первых медучреждений, начавших принимать инфицированных. В ее штате более 900 медицинских сотрудников.

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Китай главврач смерть

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