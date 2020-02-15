Эксперт назвал эффективный напиток для защиты детей от инфекций

Египетский эксперт рассказал, какой напиток является высокоэффективным для защиты детей от инфекционных заболеваний. Если же ребенок уже заболел, то напиток поможет скорому выздоровлению. Специалист считает, что у этого напитка есть мощное иммуностимулирующее действие, которое снижает риск развития инфекционных болезней у детей, пишет издание Актуальные новости.

В состав напитка входят соки двух апельсинов, яблока, киви, столовая ложка меда и столовая ложка тертого имбиря. Для приготовления средства следует смешать все эти компоненты в блендере. Эффект данного средства наступает благодаря флавоноидам, усиливающим антиоксидантное действие витамина С. Так, содержащийся в яблоках кверцетин, обладает противовоспалительным свойством. Мед известен своими антимикробными и противовирусными свойствами. Также продукт пчеловодства помогает при сухом кашле, облегчает отхаркивание, нормализует температуру тела, позволяя быстрее справиться с недугом. Имбирь является одним из немногих народных средств, которые признает медицина.

Ранее доктор Говард Барон дал рекомендации для защиты детей от вирусов. Специалист напомнил, что нужно часто мыть руки, чистить зубы после каждого приема пищи, избегать мест большого скопления людей.