Хирург предупредил об опасности развития цирроза печени из-за легкого алкоголя

Вчера, 23:27

Сергей Нилов

0

Image
Хирург предупредил об опасности развития цирроза печени из-за легкого алкоголя
Фото: Из открытых источников

Популярные среди молодежи легкие алкогольные коктейли и пиво - прямой путь к циррозу печени. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил глава Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян.

Бытует мнение, что тяжелые поражения печени, в том числе цирроз и фиброз, развиваются, если человек длительной время злоупотребляет крепким алкоголем. Но, как говорит Гарик Манукьян, цирроз печени может развиться вне зависимости от того, сколько градусов в алкогольном напитке.

По словам врача, это вопрос количества и длительности применения. В качестве примера он рассказал о пациенте, который работает в сфере шоу-бизнеса. К нему мужчина пришел с «развернутой картиной цирроза». Когда врач ему сказал, он удивился, ведь к крепкому алкоголю совершенно не прикасался.

Выяснилось, что пациент крепко подсел на слабый алкоголь. Каждый день после работы он выпивал по баночке джин-тоника. То есть, можно говорить о злоупотреблении. Как результат, у мужчины развился цирроз.

Гарик Манукьян предупредил, что от пива также может развиться цирроз. Причем, пивные циррозы - очень тяжелые.

«Нет такого понятия — что вредно, а что полезно. Любой алкоголь — это токсическое воздействие на печень и может привести к данной патологии», - резюмировал специалист.
Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

Хирург предупредил об опасности развития цирроза печени из-за легкого алкоголя

Вчера, 23:27

Доктор Мясников перечислил «продукты-обманщики», которые россияне считают полезными

Вчера, 22:53

Симптомы рака у детей назвали тюменские онкологи

15-02-2020, 16:36

Медики назвали 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы

15-02-2020, 13:12

На Украине умерла 8-летняя девочка, старевшая каждый год на 8-10 лет

15-02-2020, 09:53

Названы продукты, которые не стоит есть после 30 лет

14-02-2020, 18:23

Кардиолог назвал способ снижения кровяного давления за 15 минут

14-02-2020, 15:48

Названы 7 идеальных продуктов для еды после шести вечера

14-02-2020, 10:02

Российский профессор рассказал, какими чудодейственными свойствами обладает лимон

13-02-2020, 23:03

Власти Китая объяснили резкий скачок зараженных коронавирусом введением нового метода диагностики

13-02-2020, 11:31

Ученые советуют беременным женщинам отказаться от косметики

12-02-2020, 23:39

Австралиец проспал 41 день подряд. Виновато неврологическое расстройство

12-02-2020, 14:59

Названы полезные продукты для слизистой оболочки кишечника

12-02-2020, 10:36

Генетик заявил о невозможности остановить старение

11-02-2020, 17:47

Высокий уровень тестостерона у женщин повышает риск диабета и рака

11-02-2020, 14:52

В Астрахани женщина довела себя самолечением до абсцесса мозга

11-02-2020, 12:09

Новый коронавирус может заразить до 500 тыс человек

10-02-2020, 22:20

Разработан новый метод диагностики и лечения меланомы

10-02-2020, 21:38

Врачи назвали признаки аллергии на алкоголь

10-02-2020, 16:14

Признаки аллергии на алкоголь перечислил немецкий профессор

10-02-2020, 14:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle