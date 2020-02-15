Хирург предупредил об опасности развития цирроза печени из-за легкого алкоголя

Популярные среди молодежи легкие алкогольные коктейли и пиво - прямой путь к циррозу печени. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил глава Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян.

Бытует мнение, что тяжелые поражения печени, в том числе цирроз и фиброз, развиваются, если человек длительной время злоупотребляет крепким алкоголем. Но, как говорит Гарик Манукьян, цирроз печени может развиться вне зависимости от того, сколько градусов в алкогольном напитке.

По словам врача, это вопрос количества и длительности применения. В качестве примера он рассказал о пациенте, который работает в сфере шоу-бизнеса. К нему мужчина пришел с «развернутой картиной цирроза». Когда врач ему сказал, он удивился, ведь к крепкому алкоголю совершенно не прикасался.

Выяснилось, что пациент крепко подсел на слабый алкоголь. Каждый день после работы он выпивал по баночке джин-тоника. То есть, можно говорить о злоупотреблении. Как результат, у мужчины развился цирроз.

Гарик Манукьян предупредил, что от пива также может развиться цирроз. Причем, пивные циррозы - очень тяжелые.

«Нет такого понятия — что вредно, а что полезно. Любой алкоголь — это токсическое воздействие на печень и может привести к данной патологии», - резюмировал специалист.