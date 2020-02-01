Названы полезные продукты для слизистой оболочки кишечника

Врачи рассказали о том, какие продукты положительно влияют на слизистую оболочку кишечника.

Следить за состоянием кишечника крайне важно, ведь кишечная флора влияет на всю иммунную систему. Как объясняют специалисты, до 80% клеток, которые продуцируют антитела, находятся в слизистой оболочке кишечника. В кишечнике живут также бактерии, которые расщепляют клетчатку и вырабатывают витамины, необходимые организму.

Эксперты назвали продукты, которые положительно влияют на слизистую оболочку кишечника.

Мята перечная помогает решить многие проблемы кишечника. В составе перечной мяты присутствует ментол, который расслабляет кишечный тракт, уменьшает боль, вздутие живота, предотвращает запоры.

Положительно влияет на состояние кишечника жирная морская рыба. Она является богатым источником омега-3 жирных кислот и витамина D. В ходе исследования было установлено, что омегат-3 жирные кислоты помогают нормализировать обмен веществ, а также необходимы для предотвращения и устранения хронических заболеваний, спровоцированных нарушением работы кишечника. Витамин D уменьшает воспаление и поддерживает активность бактерий в кишечнике, помогающих противостоять инфекциям.

Для здоровья кишечника следует также есть малину. Она содержит пищевые волокна, которые препятствуют возникновению запоров, дивертикулита, поражающего кишечные стенки. Малина заслуженно входит в список самых лучших продуктов для здорового кишечника: чашка ягод содержит 8 граммов клетчатки, четверть суточной потребности организма в ней.

Полезны для здоровья кишечника и лимоны. Они богаты на витамин С, который снимает воспаления, а также поддерживает здоровый бактериальный баланс благодаря своему антимикробному действию. К тому же лимоны помогают выводить из организма токсины.