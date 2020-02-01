Высокий уровень тестостерона у женщин повышает риск диабета и рака

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании выяснили, что высокий уровень тестостерона повышает риск развития диабета второго типа у женщин.

При этом, отмечают исследователи, у мужчин высокий тестостерон снижает риск развития этого же заболевания.

В ходе исследования ученые изучили медицинские карты 425 тыс человек. Было проанализировано более 2500 генетических вариаций, связанных с уровнем тестостерона — основного мужского гормона.

Исследование показало, что у женщин с более высоким уровнем тестостерона риск развития диабета второго типа выше на 37%, а также на 51% выше вероятность развития синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). Соавтор исследования Джон Перри отмечает, что ранее было принято считать избыток тестостерона следствием СКПЯ, а не его причиной. Повышенный тестостерон у женщин также увеличивает вероятность возникновения рака молочной железы и тела матки (карцинома эндометрия), пишет ТАСС.

Также в рамках этого исследования было установлено, что у мужчин высокий уровень тестостерона снижает риск развития диабета второго типа на 14%. Но, в тоже время, высокий уровень тестостерона у мужчин повышает вероятность развития рака предстательной железы.

Поэтому ученые считают целесообразным пересмотреть необходимость заместительной терапии тестостероном при лечении рака предстательной железы.

«До сих пор мы не были уверены в том, что более низкий уровень тестостерона в то же время защищает от развития рака простаты», — отмечает доктор Перри.

Ученые отмечают, что самостоятельно принимать тестостерон нельзя, также не стоит менять его дозировку, если гормон был назначен врачом. Все решения касательно терапии с использованием тестостерона должен принимать только врач.

Исследователи намерены продолжить изучение влияния гормона тестостерона на женское и мужское здоровье, чтобы выяснить, в каких случаях его применение может быть действительно эффективно.