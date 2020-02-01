Высокий уровень тестостерона у женщин повышает риск диабета и рака

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании выяснили, что высокий уровень тестостерона повышает риск развития диабета второго типа у женщин.
При этом, отмечают исследователи, у мужчин высокий тестостерон снижает риск развития этого же заболевания.
В ходе исследования ученые изучили медицинские карты 425 тыс человек. Было проанализировано более 2500 генетических вариаций, связанных с уровнем тестостерона — основного мужского гормона.
Исследование показало, что у женщин с более высоким уровнем тестостерона риск развития диабета второго типа выше на 37%, а также на 51% выше вероятность развития синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). Соавтор исследования Джон Перри отмечает, что ранее было принято считать избыток тестостерона следствием СКПЯ, а не его причиной. Повышенный тестостерон у женщин также увеличивает вероятность возникновения рака молочной железы и тела матки (карцинома эндометрия), пишет ТАСС.
Также в рамках этого исследования было установлено, что у мужчин высокий уровень тестостерона снижает риск развития диабета второго типа на 14%. Но, в тоже время, высокий уровень тестостерона у мужчин повышает вероятность развития рака предстательной железы.
Поэтому ученые считают целесообразным пересмотреть необходимость заместительной терапии тестостероном при лечении рака предстательной железы.
Ученые отмечают, что самостоятельно принимать тестостерон нельзя, также не стоит менять его дозировку, если гормон был назначен врачом. Все решения касательно терапии с использованием тестостерона должен принимать только врач.
Исследователи намерены продолжить изучение влияния гормона тестостерона на женское и мужское здоровье, чтобы выяснить, в каких случаях его применение может быть действительно эффективно.
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