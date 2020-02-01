Генетик заявил о невозможности остановить старение

О вечной жизни человек мечтает уже тысячи лет, но ни единой методики, которая бы позволила этого добиться, еще нет. Как считает российский генетик Дмитрий Мадера, человек не сможет жить вечно.

По словам ученого, процесс старения нельзя остановить, но его можно замедлить. Это связано с естественными особенностями клеток.

Как объясняет Мадера, клетки в процессе жизни теряют часть своей массы. Это происходит при их делении. С течением жизни человека процесс деления клеток замедляется, а потом и вовсе останавливается. И человек умирает.

Но если продлить количество циклов деления клеток, то процесс старения можно замедлить, уверен эксперт. Он считает, что в будущем средний возраст человека будет составлять 90-100 лет, а жить долгожители будут до 150 лет.

Впрочем, чтобы добиться таких результатов, придется еще немало поработать. И только после того, как наработки ученых пройдут испытания и их начнут успешно применять на практике, люди смогут продлевать себе жизнь на несколько десятков лет.