Разработан новый метод диагностики и лечения меланомы

Ученые из Университета Эдита Коуэна совместно с Гарвардской медицинской школой и клиницистами в больницах Западной Австралии смогли разработать новую методику диагностики и лечения меланомы.

Новая методика диагностики рака основана на обнаружении циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК). Подробно о ней исследователи написали на страницах издания «British Journal of Cancer».

Меланома – это один из видов рака кожи. Она развивается на меланоцитах — клетках, вырабатывающих пигменты (меланины). Это один из самых опасных и агрессивных форм рака. Меланома быстро распространяется по организму, из-за чего возникают метастазы практически по всем органам.

Для лечения меланомы крайне важно обнаружить ее как можно раньше. На сегодня ЦОК меланомы крайне трудноуловимы. Используемые сейчас методы диагностики не позволяли эффективно обнаруживать раковые клетки на ранних стадиях меланомы из-за того, что концентрация раковых клеток в крови в этот период развития заболевания очень небольшая.

Новый подход повышает результативность диагностики меланомы до 72%. Чтобы добиться таких результатов, ученые объединили три вида анализов. А чтобы добиться еще более высоких результатов, исследователи консультируются со специалистами в области искусственного интеллекта.