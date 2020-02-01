Новый коронавирус может заразить до 500 тыс человек

Ученые из Лондонской школы гигиены считают, что новый коронавирус 2019-nCoV может заразить до 500 тыс человек.

По их мнению, статистика, которая звучит официально от китайских властей, может не соответствовать действительности. Ученые заявили, что просчитали возможное число зараженных людей используя математическую модель, пишет Bloomberg.

Ученые предполагают, что в ближайшие несколько недель он заразит по меньшей мере каждого 20-го в китайском городе Ухань. Этот город сейчас является эпицентром глобальной вспышки и поэтому в нем больше всего людей, которые заразились.

Как заявил один из авторов программы Адам Кухарский, сложно точно назвать период, когда эпидемия достигнет пика. По расчетам ученых, на пике эпидемии в Ухане заболеют коронавирусом 2019-nCoV до 5% жителей, а это около 500 тыс человек. Тем не менее, эксперты уже озвучили своих прогнозы и считают, что пик эпидемии ожидается во второй половине февраля.

Отметим, согласно данным ВОЗ, у первых 17 тысяч человек заболевание в 82% случаев было легким, в 15% – тяжелым и в 3% – критическим. 10 февраля сообщалось уже о 40,6 тыс зараженных, более 3,5 тыс выздоровевших. Вирус 2019-nCoV унес жизни уже 910 человек.