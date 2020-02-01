Врачи назвали признаки аллергии на алкоголь

Сегодня, 16:14

Анна Лисова

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Врачи назвали признаки аллергии на алкоголь

Употребление алкоголя может провоцировать не только похмелье, а и аллергические реакции.
Врачи объяснили, что у некоторых людей может быть аллергия на спиртного из-за того, что существуют виды алкоголя, содержащие компоненты, провоцирующие аллергию. Чаще всего аллергия возникает на вино и пиво.
Как объяснил доктор из Университетского медицинского центра Геттингена, вице-президент Медицинской ассоциации немецких аллергологов Томас Фуксв, в вине присутствуют гистамины. Но у некоторых людей гистамины не расщепляются, из-за чего может возникнуть, к примеру, заложенность носа.

При аллергии на гистамины человек переносит определенное количество их без каких-либо сбоев в работе организма. Но если гистаминов попадает в организм много, то может возникнуть головная боль, насморк, першение в горле и т.п.

«Это не классическая аллергия, а нетерпимость. Поэтому врачи говорят о псевдоаллергии», - объяснил Томак Фуксв.

Сейчас в аптеках продается фермент, который помогает расщеплению гистамина. Его может назначить врач, но самостоятельно не стоит его принимать, поскольку не всем он полезен. Если же возникает псеводаллергия при употреблении вина, то лучше выбрать такой его вид, который содержит мало гистамина, либо вообще не содержит его.
Провоцировать аллергические реакции могут и сульфиты, встречающиеся в спиртном. Также может спровоцировать аллергию хмель, из которого изготовляют пиво. К тому же алкоголь может усиливать аллергические реакции на другие продукты.
Эксперты отмечают, что зачастую, если у человека были ранее проявления аллергии на пищевые продукты, то и на спиртное у него тоже будет аллергия.

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