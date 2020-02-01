Признаки аллергии на алкоголь перечислил немецкий профессор

Многие люди жалуются, что не могут позволить себе выпить алкоголь даже по большим праздникам. После одного-двух бокалов одних мучает ужасная головная боль, другие становятся красными, словно раки, задыхаются. Проблема может быть в качестве алкоголя. Если же оно сомнений не вызывает и другие люди чувствуют себя нормально, можно говорить о наличии аллергии на напитки с градусом, пишет Российская газета.

По словам немецкого профессора Томаса Фукса, сотрудника Университетского медицинского центра Геттингена, первыми признаками аллергии на алкоголь является покраснение лица после нескольких глотков, а также учащенное сердцебиение.

На следующее утро у такого человека налицо могут быть все признаки похмелья, хотя он и выпил менее одной порции алкоголя.

«Аллергия непосредственно на алкоголь существует, но встречается очень редко. В большинстве случаев организм плохо реагирует на другие вещества в спиртных напитках. Красное вино, к примеру, может содержать очень много гистамина, а организмы многих людей испытывают трудности с его расщеплением. Похожая реакция может наблюдаться и после употребления гистаминсодержащих продуктов - колбас, рыбных консервов, некоторых сыров», - пояснил профессор.

Он добавил, что на проблему с расщеплением гистамина может указать один важный симптом - заложенность носа.

Многие люди могут почувствовать себя плохо после употребления вина с сульфитами и пива. В последнем случае речь идет о реакции организма на хмель.