Признаки аллергии на алкоголь перечислил немецкий профессор

Многие люди жалуются, что не могут позволить себе выпить алкоголь даже по большим праздникам. После одного-двух бокалов одних мучает ужасная головная боль, другие становятся красными, словно раки, задыхаются. Проблема может быть в качестве алкоголя. Если же оно сомнений не вызывает и другие люди чувствуют себя нормально, можно говорить о наличии аллергии на напитки с градусом, пишет Российская газета.
По словам немецкого профессора Томаса Фукса, сотрудника Университетского медицинского центра Геттингена, первыми признаками аллергии на алкоголь является покраснение лица после нескольких глотков, а также учащенное сердцебиение.
На следующее утро у такого человека налицо могут быть все признаки похмелья, хотя он и выпил менее одной порции алкоголя.
Он добавил, что на проблему с расщеплением гистамина может указать один важный симптом - заложенность носа.
Многие люди могут почувствовать себя плохо после употребления вина с сульфитами и пива. В последнем случае речь идет о реакции организма на хмель.
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