Медики рассказали, какую сладость нельзя сочетать с алкоголем

Специалисты рассказали о вреде сочетания меда и алкогольных напитков, пишет Вечерний курьер.

Мед – это не только лакомство, но и лечебный продукт, используемых в нетрадиционной медицине. Считается, что он укрепляет иммунитет и снимает воспаление.

Врачи отмечают, что не стоит употреблять более двух ложек меда в день. При этом, следует есть мед в первой половине дня.

Также не следует класть мед в горячий чай, поскольку под действием высокой температуры напитка полезные соединения в нем разрушаются.

К противопоказаниям к употреблению меда относятся ожирение и аллергия.

Также мед нельзя сочетать с алкогольными напитками. Сочетания меда и спирта может привести к образованию жировых поражений печени, которые в последствии перейдут в цирроз.