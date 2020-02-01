Появилась методика, которая позволяет выяснить, контактировал человек с наркотиком, или нет

Ученые выяснили, как можно определить, контактировал человек с кокаином, или нет.

По словам сотрудников Университета Суррея, следы кокаина остаются на руках в течение суток. Отталкиваясь от этого, они и разработали метод экспресс-тестирования отпечатков пальцев, который ищет следы кокаина.

В этом методе экспресс-тестирования применяется технология иммунохроматографического анализа и антител с флуоресцентными метками для селективного обнаружения конкретных препаратов или их метаболитов, которая уже используется в медицине.

Но ее отличие в том, что она позволяет определить, принимал ли человек кокаин, или контактировал с ним. Ведь за реализацию наркотических веществ предусмотрена статья в уголовном кодексе.

Как рассказали авторы этой экспресс-методики, они установили, что у людей, которые проходят лечение от наркозависимости, следы наркотических веществ оставались в течение 24 часов если они употребляли наркотики. Также ученые взяли отпечатки пальцев у людей, которые просто контактировали с наркотиком в течение суток.

Ученым удалось выяснить, что в организме тех, кто употреблял кокаин, образуется молекула бензоилэктгонина. У тех, кто не употреблял наркотики, а просто контактировал с ними, в организме ее нет.

Новый экспресс-тест, заявляют его авторы, позволит точно установить, употреблял человек наркотик, или контактировал с ним, и, поэтому, мог заниматься его распространением.