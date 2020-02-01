У итальянки на дёснах и нёбе выросли волосы

В Италии к врачам обратилась 25-летняя женщина с жалобой на растущие из нёба десен волосы. Это второе обращение пациентки к медикам. Шесть лет назад она пожаловалась на волосы, растущие только из нёба. Тогда врачи обнаружили у нее во рту довольно жесткие коричневые волосы, напоминающие ресницы. Кроме того, волосы густо росли на подбородке и шее, говорится на медицинском сайте oooojournal.net .

Врачи считают, что буйная растительность спровоцирована «синдромом поликистозных яичников». Пациентке прописали гормональные препараты и удалили волосы. Однако спустя несколько лет волосы снова начали расти, причем их количество увеличилось – теперь они появились и на деснах.

Пока медики не пришли к единому мнению по поводу этого феномена. Похожих случаев в практике очень мало, и происходило такое лишь с мужчинами. Во всяком случае, врачи не исключают, что женщине придется постоянно принимать препараты, регулирующие гормональный фон.