У итальянки на дёснах и нёбе выросли волосы

Сегодня, 08:23

Александр Зуев

0

Image
У итальянки на дёснах и нёбе выросли волосы

В Италии к врачам обратилась 25-летняя женщина с жалобой на растущие из нёба десен волосы. Это второе обращение пациентки к медикам. Шесть лет назад она пожаловалась на волосы, растущие только из нёба. Тогда врачи обнаружили у нее во рту довольно жесткие коричневые волосы, напоминающие ресницы. Кроме того, волосы густо росли на подбородке и шее, говорится на медицинском сайте oooojournal.net

Врачи считают, что буйная растительность спровоцирована «синдромом поликистозных яичников». Пациентке прописали гормональные препараты и удалили волосы. Однако спустя несколько лет волосы снова начали расти, причем их количество увеличилось – теперь они появились и на деснах. 

Пока медики не пришли к единому мнению по поводу этого феномена. Похожих случаев в практике очень мало, и происходило такое лишь с мужчинами. Во всяком случае, врачи не исключают, что женщине придется постоянно принимать препараты, регулирующие гормональный фон.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»
А этот канал Яндекс.Дзен пока не работает
Италия десна волосы

Лента

Трамп встретился в Белом доме с Хуаном Гуаидо

Сегодня, 10:04

Samsung Galaxy M31 получит многомодульную камеру с 64-Мп сенсором

Сегодня, 09:45

Врач рассказал, сколько раз в неделю необходимо заниматься сексом

Сегодня, 09:42

Всплеска популярности Тунберг в Швеции не последовало: новорожденных перестали назвать Гретами

Сегодня, 09:37

Американка отрезала голову матери бывшего возлюбленного и бросила ее в мойку

Сегодня, 08:59

У итальянки на дёснах и нёбе выросли волосы

Сегодня, 08:23

Число жертв после крушения «Боинга» в Турции возросло до трех

Сегодня, 07:45

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle