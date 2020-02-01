Ученые выяснили, что по «степени заразности» коронавирус уступает кори

Сегодня, 17:11

Сергей Нилов

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Ученые выяснили, что по «степени заразности» коронавирус уступает кори

Исследователи из Китая, которые сейчас изучают новый коронавирус, который унес жизни свыше 300 людей, определили продолжительность его инкубационного периода. Ученые также выяснили, что по степени заразности (среднему количеству заражений) 2019-nCoV уступает кори в 5 раз. Об этом они рассказывают в публикации, размещенной в специализированном журнале New England Journal of Medicine.

Работали ученые с 10 больными, у которых обнаружили новый китайский коронавирус 2019-nCov, а также воспользовались предоставленной медиками информацией о симптомах, самочувствии, анализах 425 пациентов с диагностированным заболеванием.

В результате они определили, что от момента, когда возбудитель коронавируса проникает в организм, до появления первых симптомов (а это температура под 39 и сильный кашель) проходит 5,2 суток.

Заметим, что приведено среднее значение. У некоторых больных инкубационный период может длиться и 2 дня, у лиц с сильным иммунитетом - до 10 суток.

Китайские исследователи выявили еще одну закономерность, довольно странную - количество больных начинает стремительно увеличиваться (как минимум, в два раза) через каждые 7,4 суток.

«Базовое репродуктивное число» - 2,2 человека. То есть, именно столько людей заражает, в среднем, каждый больной. Исходя из этого значения, ученые могут спрогнозировать масштаб возможной эпидемии.

Они подчеркивают, что число - среднее. К примеру, показатель заразности у кори почти в 5 раз выше - 10 человек. В то же время он был выше у атипичной пневмонии 2003 года - 3 человека.

По последним данным, от нового китайского коронавируса в мире умерли 304 человека. Количество больных перевалило за 14 тысяч и продолжает стремительно увеличиваться.

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