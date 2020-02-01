Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет

Со слов известной телеведущей передачи «Жить здорово» Елены Малышевой наиболее подвержены инфаркту и инсульту в 30 лет дети с высоким содержанием холестерина в крови.

Врач отметила, что если один из родителей пострадал от инфаркта или инсульта до 50 лет, то нужно проверить детей на наследственную гиперхолестеринемию. Например, в Татарстане в детской республиканской больнице эта процедура осуществляется бесплатно.

Каждый год в России появляются новые «сосудистые центры».

Благодаря своевременной диагностике становится возможным снижение смертности от инсультов в 3 раза, а от инфарктов – в 5 раз.