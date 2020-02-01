Названы простые продукты, которые стоит есть для снижения уровня «плохого» холестерина

Холестерин - это органическое вещество жировой природы, которое постоянно есть в организме человека и необходимо для нормального метаболизма, а также для выработки важных гормонов. Но холестерин холестерину рознь. Условно он делится на «хороший» (липопротеины высокой плотности) и «плохой» (липопротеины низкой плотности). Если уровень последнего в организме высок, на стенках артерий начинают появляться жировые бляшки, развивается атеросклероз. Высокий уровень холестерина может привести к инфаркту и инсульту.

Медики для снижения ЛНП прописывают статины. Нормализовать уровень холестерина помогут и некоторые продукты. Большинство из них - простые и доступные каждому.

Плохой холестерин можно понизить, если употреблять в пищу богатый калием печеный картофель, пишет Медикфорум. Калий содержится и в томатах. К тому же, они содержат такой антиоксидант, как ликопин. Он целенаправленно снижает уровень «плохого» холестерина.

Американская ассоциация кардиологов порекомендовала съедать две порции тунца в неделю - они предупредят отложения жира в артериях.

Омега-3, которые есть в тунце, снижают уровень триглицеридов, которые являются едва ли не ключевым фактором риска заболеваний сердца.

Полезны и сардины. В них также содержатся омега-3, но куда меньше ртути, чем в другой жирной рыбе.

Фенольные соединения в яблоках в свою очередь хорошо работают на снижение уровня плохого холестерина, улучшают кровоток.

В простом овсе содержится бета-глюкан - это растворимая клетчатка, которая впитывает излишний жир из ЖКТ и выводит его еще до попадания в кровоток.

Бобовые богаты антиоксидантами, минералами, витаминами, защищающими сосуды об образования бляшек. Их также желательно время от времени включать в рацион в профилактических целях, если нет противопоказаний.

В семенах льна содержатся фитостеролы, которые снижают уровень ЛПНП. Их полезно добавлять в салаты. А заправлять блюда хорошо кукурузным маслом. Это прекрасный источник стеринов, уменьшающих количество насыщенного жира, которые приводят к повышению уровня поглощаемого организмом холестерина.