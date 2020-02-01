Врачи назвали разрушающие поджелудочную железу продукты

Сегодня, 13:34

Светлана Антонова

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Врачи назвали разрушающие поджелудочную железу продукты

Врачи рассказали, употребление каких продуктов питания опасно для поджелудочной железы. Самым вредным для органа является газированный напиток, пишет Вечерний курьер.

Специалисты рекомендуют исключить из своего рациона фастфуд и полуфабрикаты. В таких продуктах содержится большое количество трансжиров, сахара и химических добавок, оказывающих негативное влияние на здоровье. Также вредно для поджелудочной железы употребление большого количества сладостей.

Кроме того, мороженое и шоколад содержит много жира, который в сочетании с сахаром может подорвать здоровье органа. В списке вредных продуктов оказались кофе, острые приправы и алкогольные напитки.

Медики отметили также то,  что имеет значение способ приготовления пищи. Рекомендуется ограничить употребление жареной пищи.

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