Ученые рассказали о пользе овсянки

Вчера, 23:17

Светлана Антонова

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Ученые рассказали о пользе овсянки

В овсянке содержится большое количество полезных микроэлементов и витаминов. Особенно полезна эта каша для детей. Углеводы, входящие в ее состав, стимулируют быстрое развитие мышечных и костных тканей и нормализуют работу организма. Овсянка обладает низкой калорийностью, поэтому ее можно смело употреблять даже на диете.

Одна порция приготовленного продукта содержит дневную норму клетчатки, которая может снизить уровень холестерина на 20%. Специалисты из Гарварда сообщают, что эта каша полезна для предотвращения диабета и болезней сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, крупа быстро насыщает организм, при этом не перегружая его. В овсянке содержится большое количество антиоксидантов, которые позволяют сохранить молодость и замедлить старение организма. Продукт может быть основным ингредиентом рациона при наращивании мышечной массы. Порцию рекомендуется употреблять за час до занятий спортом. Овсянку следует есть вместе с фруктами, но без сахара.

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