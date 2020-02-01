Эксперт рассказала о противораковой пользе капусты

Капуста – один из самых популярных продуктов. Существует множество видов капусты, из которых можно готовить самые разные блюда. К тому же, именно крестоцветные овощи, а это все виды капусты, обладают противораковыми свойствами.

Эксперт по вопросам интегративного здравоохранения Кристина Дионис (США) сообщила, что брокколи, кольраби, брюссельская и белокочанная капуста содержат много полезных для нашего здоровья соединений, которые защищают организм от рака и даже могут затормозить развитие опухолей молочной железы, пищевода, почек и полости рта. К тому же капуста укрепляет иммунитет, что очень важно в холодное время года, пишет Информинг.

Как рассказала Кристина Дионис, капуста содержит такие соединения, как индолы, включая дииндолметан (DIM) и индол-3-карбинол (I3C), а также изотиоцианаты, полученные из глюкозинолатов.

О том, что капуста содержит изотиоцинаты, ученые из Китая узнали в 2009 году, когда пытались снизить активность раковых клеток и увеличить уровень детоксикации. В ходе многочисленных исследований ученые выяснили, что эти вещества активизируют гены, которые борются с раковыми клетками, а также одновременно отключают те гены, которые усиливают развитие злокачественных опухолей.

По мнению ученых, изотиоцинаты могут стать основной для препарата, который поможет эффективно бороться с раком. Когда будет создано это лекарство, сказать сложно. Тем не менее, не дожидаясь его создания, можно уже сейчас каждому есть ежедневно капусту. Организму полезно получать даже небольшое ее количество ежедневно.

Чтобы сохранить максимально все полезные вещества, капусту лучше есть сваренную на пару, либо в небольшом количестве жидкости. А вот в сырой капусте меньше полезных веществ. Но если хочется сделать и капусты салат, то следует добавить в него чеснок и дать некоторое время постоять при комнатной температуре, чтобы усилить ферментную активность.

Капусту следует есть хотя бы раз в день, считает Кристина Дионис. К тому же, существует множество видов крестоцветных, поэтому, если не лениться из капусты можно готовить разные блюда, сочетая в них множество полезных веществ.