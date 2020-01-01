Найдено потенциальное лекарство против ВИЧ

Ученые из Каролины длительно проводили исследования, и нашли потенциальный препарат против ВИЧ-инфекции.

Благодаря антиретровирусной терапии есть возможность подавлять вирус до неопределяемого в крови уровня.

Специалисты смогли вызывать активацию латентных инфицированных CD4+ Т-клеток в тканях и крови при помощи соединения AZD5582 – миметика второго активатора каспаз в митохондриях клеток.



Это соединение обладает способностью обеспечивать постепенную активацию неканонического пути и запускать небольшое количество генов человека. В результате такого действия соединение становится менее токсичным.